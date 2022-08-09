Накануне Telegram-каналы сообщили, что музыкант Сергей Шнуров стал многодетным отцом - его супруга Ольга Абрамова родила ребенка. Артист стал отцом в четвертый раз, пишет "Московский комсомолец".
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Сам Шнуров пока не подтвердил и не опроверг сообщения о пополнении в семье. Отмечается, что его недавняя поездка в Европу может быть связана с родами супруги в одной из швейцарских клиник.
Для пары это стал уже второй совместный ребенок, пол которого пока не сообщается. От предыдущих двух браков у Шнурова есть двое детей - сын Аполлон и дочь Серафима.
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