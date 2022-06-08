СМИ: Лобода остается в Латвии. Певица сняла клип в рижской церкви и устроила дочь в элитную школу
Foto: Publicitātes foto

Как пишут СМИ, Светлана Лобода купила дом в Юрмале и планирует задержаться в нашей стране, где она активно участвует в волонтерской деятельности. Недавно певица выпустила клип на песню "Молитва", снятый в рижской церкви святого Петра.

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О планах обосноваться в Латвии, уверены СМИ, говорит факт, что Лобода устроила старшую дочь Еву в элитную школу Exupery International School, обучение в которой стоит около 15 тысяч евро в год, и приобретение дома (по соседству с особняком Валерия Меладзе).

Она продолжает помогать пострадавшим от войны жителям Украины, а в конце мая запустила LOBODA Help Center - проект, собравший профессиональных психологов, которые помогают беженцам и пострадавшим от войны.

В Латвии она уже поработала с местными артистами, записав видео к песне "Молитва". Ролик снят израильским режиссером Инди Хайтом в рижской церкви св. Петра, в проекте помимо украинской команды принимали участие латвийские музыканты Карлис Лацис, Гинт Станкевич, Саманта Тина и симфонический оркестр музыкальной академии им. Язепа Витолса. Локация, оркестр и многие организационные моменты были предоставлены съемочной группе абсолютно бесплатно, в качестве поддержки украинской команды.

СМИ: Лобода остается в Латвии. Певица сняла клип в рижской церкви и устроила дочь в элитную школу
Foto: Publicitātes foto

Это первая песня, выпущенная певицей после начала войны. "Я долго не могла собрать себя. Первые дни я просто плакала. Вся моя семья, как и сотни других семей, выбиралась из горящего Ирпеня. Все мои действия были направлены на их спасение и помощь тем, кому она была жизненно необходима. Все истории, и свою личную, я пережила каждую секунду от начала полномасштабного вторжения России в Украину! А потом меня нашла "Молитва". Это не песня, это высказывание. Это попытка проговорить для самой себя, что любовь обязательно победит смерть, а "світло переможе темряву". Наша Украина, несомненно выстоит и снова расцветет. Наши люди обязательно будут счастливы на своей земле. "Молитва" - это моя боль положенная на ноты. Было сложно начать снова петь. Очень сложно. Но музыка, как тонкая полоска света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья" - говорит Светлана Лобода.

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