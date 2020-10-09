СМИ: Любовница Тарзана написала на него в полицию заявление о побоях

Заявившая об интимной связи со стриптизером Сергеем (Тарзаном) Глушко Анастасия Шульженко написала на него заявление в полицию, сообщает Telegram-канал Mash. Она пожаловалась на побои.

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По словам адвоката женщины, она встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить ставший публичным конфликт, однако, утверждает Шульженко, мужчина схватил ее и сильно толкнул, она упала. В больнице врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже актриса Анастасия Шульженко заявила, что была любовницей звезды, но к краже отношения не имеет. Королева и Глушко признали, что измена действительно была, однако предполагают, что кризис в их семье был "спродюсирован".