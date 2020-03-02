СМИ: Меган Маркл хочет роль в блокбастере про супергероев
Foto: Vida Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попросила своего агента Ника Коллинза найти ей роль в фильме про супергероев, передает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, Меган Маркл понимает, что сольный фильм с ней будет неудачным, поскольку люди будут отвлекаться на факт, что видят перед собой супругу принца Гарри. Поэтому ей ищут роль второго плана. "Сейчас она открыта для предложений. Она уже поработала с Disney как актриса озвучания, а теперь готова к супергеройскому проекту, в котором может озвучить персонажа или даже предстать на экране", — сообщает источник.

Ранее Меган Маркл и ее супруг принц Гарри заявили о сложении полномочий старших членов британской королевской семьи. Они решили, что будут зарабатывать на жизнь самостоятельно.

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