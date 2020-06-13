СМИ: Михаила Ефремова могли угостить наркотиками очень известные люди

По мнению юриста Сергея Жорина, устроивший смертельную аварию в центре Москвы актер Михаил Ефремов, мог получить наркотики от известных в обществе людей, пишет "Комсомольская правда".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, экспертиза показала в организме Ефремова не только алкоголь, но и следы запрещенных веществ, вследствие чего полиция начала расследование.

"Я сомневаюсь, что он наркоман и где-то постоянно покупает наркотики. Мое предположение - что Ефремов, возможно, был где-то в гостях. Скорее всего, в какой-то творческой тусовке, где употребляли, и он не отказался, - заявил в разговоре с изданием "Телепрограмма" адвокат Сергей Жорин. - И здесь кульминация - назовет он эту компанию или нет. Если назовет, то лица, которые его угостили, будут подлежать уголовной ответственности. И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, скорее всего, тоже известные на всю страну личности".

Как сообщает "КП", на момент трагедии у Михаила Ефремова накопились множественные штрафы за превышение скорости и неправильную парковку. К настоящему моменту все задолженности были погашены.