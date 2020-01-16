СМИ: Молодой муж Лолиты женился на ней из-за гражданства Израиля
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Адвокат российской певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин подозревает, что ее брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым был основан отнюдь не на чувствах.

Как сообщает "Комсомольская правда", ранее Иванов уже был женат - также на женщине существенно старше его. Как отмечает издание, с предыдущей супругой Дмитрий, уроженец Белоруссии, развелся через три месяца после получения российского гражданства. Сергей Жорин подозревает, что и брак с Лолитой мужчина заключил с целью получения гражданства Израиля.

"Комсомольской правде" удалось узнать детали предыдущего брака Дмитрия. По сведениям издания, он продлился с мая 2009 по январь 2010 года. Московская квартира, где была прописана женщина, сейчас сдается, хозяйку там не видели давно, а про Иванова соседи даже не слышали. Родственники его экс-супруги рассказали, что она умерла несколько лет назад. По их словам, с ее стороны брак был помощью Дмитрию: "Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте". Впрочем, как пишет "КП", ничего кроме гражданства от этого брака Иванову не досталось - женщина оформила брачный договор.

"Такая "помощь", когда супруги не планируют создавать семью, а женятся ради достижения определенных целей, на юридическом языке называется фиктивный брак, - заявил изданию Сергей Жорин. - Любопытно, что раньше гражданство РФ иностранцы получали лишь спустя три года в браке, но потом было подписано соглашение, которое для граждан Белоруссии сократило этот срок для трех месяцев. Думаю, Иванов этим воспользовался. Поэтому сейчас мы будем подавать заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы о проведении проверки. Будем надеяться, что правоохранительные органы выяснят, насколько законно им было получено гражданство РФ".

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