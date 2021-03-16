instagram.com/legkostupovavalentina
Foto: instagram.com/legkostupovavalentina

Муж певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, перед смертью поил супругу алкоголем. Об этом его друг рассказал газете "Комсомольская правда".

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"Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Голос у него тогда был настолько взволнованный, что я отложил все дела и пригласил его к себе. Он приехал, и я тогда его просто не узнал. Весь какой-то дерганный, взъерошенный, руки тряслись", — поделился собеседник издания.

По его словам, сначала Фирсов жаловался на сына Валентины Матвея, которого он считал тунеядцем и обвинял в краже денег. Потом рассказал другу, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, яхтсмен уложил ее на кровать и начал вливать ей в рот пиво.

Как утверждает друг Фирсова, тот не осознавал, что лишь ухудшает состояние жены. Фирсов думал, что Легкоступовой станет легче, так как после нескольких дней запоя человек, получивший новую дозу алкоголя, чувствует себя лучше.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года. За несколько дней до этого появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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