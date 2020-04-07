СМИ: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, сообщает "Московский комсомолец" с ссылкой на источники.

По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Кроме того, клиническая картина болезни "абсолютно коронавирусная". "Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому", — заявили "МК" собеседники к медицинских кругах.

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии. "Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии", — приводит издание слова источников.

В целом состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, однако имеет положительную динамику. Вероятность благополучно выздоровления, по словам собеседников, большая.

Как утверждают медики, анализы могли казаться отрицательными из-за мутации вируса. Существующие тест-системы определяют РНК вируса, а не антитела в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты могут не распознать его.

Артистка находится в одной из частных клиник Москвы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Бабкиной нашли коронавирус. Эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным.