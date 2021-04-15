СМИ: Налоговая служба закрывает весь бизнес Анастасии Заворотнюк
Foto: Privātais arhīvs

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) закроет весь бизнес российской актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что ФНС планирует закрыть ООО "Азарт-Продакшн", созданную для съемок телепрограмм и шоу. Фирма, переданная дочери 50-летней артистки, перестала функционировать, когда та из-за болезни матери решила отойти от дел. В настоящее время в виду отсутствия деятельности и нулевой прибыли в налоговой постановили закрыть компанию.

Также ликвидируется ООО "Дар". Предприятие должно было заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. После того, как Заворотнюк заболела, компанию переписали на некоего Руслана Дорогобеда.

У звезды "Моей прекрасной няни" диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Представители Заворотнюк отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время актриса проходит курс лечения вне медицинского учреждения.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Анастасия Заворотнюк
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