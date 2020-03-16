Отношения между британским принцем Гарри и принцем Уильямом испортились еще до появления Меган Маркл, сообщает издание The Mirror со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

Информаторы газеты утверждают, что настоящей причиной многолетнего разлада между братьями стала служба герцога Сассекского в армии. Во время беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) принц Гарри якобы заявил, что "10 лет в армии сделали его куда более нормальным, чем хочет верить его семья".

Герцог Сассекский признался, что после возвращения из армии в 2015 году с трудом смог приспособиться к жизни в качестве члена королевской семьи и даже думал стать пожарным или тренером по регби. Близкие к королевской семье источники утверждают, что тогда же принца Гарри стало злить, что он был и остается "вторым после Уильяма".

Один из опрошенных изданием информаторов отметил, что Гарри всегда хотел быть нужным семье и искал этому подтверждения, но находил лишь доказательства обратного. "Он должен был послушать совета отца и остаться служить. Возвращение из армии стало, пожалуй, его худшим решением", — отметил он.

Другой источник добавил, что масла в огонь подливал и принц Уильям, который "никогда не давал забывать брату, кому из них уготовано стать королем".

Ранее сообщалось, что отношения между британским принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом, безвозвратно испортились. Согласно близким к королевской семье источникам, герцог Сассекский полностью сосредоточен на будущем, которое он намерен провести не с королевской семьей, а со своей супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл и их ребенком.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания старших членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

10 января Маркл улетела в Канаду. С тех пор она и ее сын Арчи постоянно проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs. Она ненадолго возвращалась в Великобританию для участия в ряде мероприятий. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах. Он навещал семью в Канаде, а затем возвращался в Великобританию для подготовки переезда и участия в различных королевских мероприятиях.

Последняя встреча принца Гарри с королевой Елизаветой II прошла в начале марта. Елизавета II заверила, что принц и его семья могут в любое время вернуться в Великобританию и снова стать старшими членами королевской семьи, если они того захотят.