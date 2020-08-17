https://www.instagram.com/firsov_yury
Foto: https://www.instagram.com/firsov_yury

Тяжелая ситуация после получения травмы головы певицей Валентиной Легкоступовой произошла из-за промедления. Такие причины состояния артистки раскрыл телеканал РЕН ТВ.

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По предварительным данным, основной версией гибели Легкоступовой стал несчастный случай. Она упала дома, сильно ударилась головой и по меньшей мере два дня находилась дома без помощи медиков.

Ее супруг Юрий Фирсов не распознал тяжелого положения Легкоступовой. Это сумела сделать только ее дочь, приехавшая проведать мать, которая не отвечала на звонки. Супруги были сразу госпитализированы в наркологическую клинику, где у певицы обнаружили травму.

По информации телеканала, артистка впала в кому и спасти ее не удалось, потому что к моменту госпитализации травма головы у Легкоступовой была неоперабельна.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ей было 54 года. О причинах смерти не сообщается. С 23 июля певица не выходила на связь с дочерью и сыном. Позже артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами.

Еще до смерти Легкоступовой ее мужа заподозрили в желании избавиться от певицы. Сын артистки Матвей заявил, что отчим претендует на квартиру матери. По его словам, ранее Фирсов часто ссорился и угрожал родным исполнительницы. Также сообщалось о его задержании.

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Source

Lenta.ru

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