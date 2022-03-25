СМИ: Оказал медвежью услугу. Санкции разрушили бизнес дочери Путина

Война в Украине и последовавшие за этим санкции разрушили надежды Марии Воронцовой - одной из предполагаемых дочерей Владимира Путина - на прибыльный бизнес. Кроме того, как сообщает Daily Mail, распался и ее брак с голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.

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Как сообщает издание, 36-летняя Мария планировала открыть элитный медицинский центр для богатых иностранцев в России. "Путин оказал дочери медвежью услугу, - заявил газете журналист Сергей Канев (известен своими расследованиями в отношении близких к Кремлю бизнесменов - прим. ред.), - спровоцировав войну и санкции. В ее планах было привлечь пациентов из Европы и богатых шейхов из стран Персидского залива. А теперь какие европейцы и шейхи придут?"

Роман Доброхотов, редактор издания The Insider, вынужденно покинувший РФ, сообщил, что брак Воронцовой и ее супруга распался. Голландец Йоррит Фаасен долгое время работал в российских компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз". Был непубличным человеком и практически никогда не давал интервью. О своей семье он обмолвился лишь однажды и очень скупо: "Я женат на русской женщине, у меня есть дети, на этом я остановлюсь". Расставание Воронцовой и Фаасена предположительно произошло до вторжения российских войск в Украину. Отмечается, что у них есть дети.

Предполагается, что Мария Воронцова - старшая дочь президента России от брака с Людмилой Путиной. Она эксперт по редким генетическим заболеваниям у детей и дварфизму. Второй дочерью Владимира Путина называют 35-летнюю Катерину Тихонову, которая возглавляет Институт математических исследований сложных систем при МГУ.

Приписывают ему и отцовство 18-летней Луизы Розовой, дочери 45-летней предпринимательницы Светланы Кривоногих.

Также, по слухам, у Путина есть четверо детей от отношений с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой.

Сам Владимир Путин и его предполагаемые любовницы и дети никогда публично не подтверждали свое родство.