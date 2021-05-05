Российская телеведущая и певица Ольга Бузова была экстренно прооперирована. Как сообщают СМИ, после вмешательства хирургов ее уже перевели в отделение реанимации.

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О причинах госпитализации неизвестно, а близкие Ольги от каких=либо комментариев отказываются. Мама телеведущей в телефонном разговоре с таблоидом Teleprogramma заявила, что ей ничего неизвестно об операции дочери. При этом, как отмечает издание, в голосе женщины не было беспокойства.

"Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу", — сказала она и завершила разговор.

Сама же Бузова уже почти сутки не делала никаких постов в соцсетях, что? как подчеркивают СМИ, ей несвойственно.