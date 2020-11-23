СМИ: Павел Прилучный госпитализирован с травмами после сильного избиения

Актер Павел Прилучный, попавший в больницу в Москве, находится в многопрофильном отделении, сообщает РИА Новости.

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В то же время источник телеканала "360" заявил, что сильно избитый Прилучный находится в платном отделении травматологии.

Осмотревшие артиста врачи вызвали полицию, которой Прилучный сказал, что на него напали, передает источник газеты "Комсомольская правда". Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего.

В ночь на 23 ноября попавший в больницу актер выложил в соцсети видео, на котором демонстрирует вид из окна медучреждения. Ранее появилась информация о том, что Прилучного избили в Москве, у него якобы диагностировали перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы.