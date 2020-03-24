74-летний юморист Евгений Петросян и 31-летняя Татьяна Брухунова, по слухам поженившиеся в конце прошлого года, стали родителями, пишет российский таблоид StarHit.

Источник издания сообщил, что ребенок появился на свет 13 марта в Дубае. "Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства", — цитирует слова своего источника таблоид.

Как предполагает издание, пара могла прибегнуть к услугам суррогатной матери, так как на снимках в Instagram Брухуновой никаких заметных изменений в ее фигуре не было.

В социальных сетях, где Брухунова является активной пользовательницей, на вопросы подписчиков она не дала однозначного ответа, отшутившись, что говорят о ее беременности уже три года.

Так же уклончиво в беседе с Teleprogramma ответил и Петросян. "Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", — отрезал юморист.