СМИ: Питт и Энистон снова вместе и планируют усыновление ребенка
Foto: AFP/Scanpix

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которых подозревают в возобновлении романтических отношений, могут готовиться к усыновлению ребенка. Согласно сообщениям источников СМИ, в поисках малыша пара посетила детский дом в Мексике.

Во время новогодних праздников актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон совершили секретный визит в детский дом Casa Hogar Sion в Мексике. Согласно инсайдерам издания New Idea, знаменитости могут планировать усыновление ребенка из приюта, которому актриса оказывает материальную помощь. Отметим, что 50-летняя Энистон является бездетной, а у Питта в браке с Анджелиной Джоли родилось трое детей, еще троих пара взяла под опеку.

Через несколько дней после отпуска актеры пришли на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Там Питт получил награду за лучшую роль второго плана — в прошлом году он сыграл каскадера Клиффа Бута в драме "Однажды в Голливуде". Во время произнесения традиционной речи актер поблагодарил всех причастных к созданию девятого фильма Квентина Тарантино за отличную работу. Но особого внимания в сети удостоилась шутка Питта о его личной жизни.

"Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке", — посмеялся актер.

В этот момент оператор перевел камеру на лицо сидевшей в зале Энистон. Слушая выступление актера, она сначала тревожно поджимала губы, а затем рассмеялась. Скриншоты и видео с эмоциями Энистон разлетелись на мемы и вызвали бурную реакцию в сети.

Многие пользователи в комментариях к твиту с полным видео реакции актрисы выразили надежду на воссоединение пары. Также они прокомментировали эмоции коллеги Энистон по сериалу Apple "Утреннее шоу" — она смотрела на Питта с загадочным выражением лица, склонив голову набок. "Уизерспун словно говорит: "Я знаю, что ты сделал с моей подругой, и мне все равно, что это было давно", — пошутил один из пользователей.

По информации источника издания People, в конце 2019 года Питт окончательно помирился с Энистон и пришел к ней домой на вечеринку. Актриса ежегодно приглашает друзей на рождественские посиделки, в традиционную программу которых входит украшение новогодней елки.

"Джен обожает проводить ежегодный вечер, посвященный рождественской елке. Она любит Рождество, к ней всегда приходит много друзей. А с Питтом они общались в этом году уже несколько раз и дружат", — утверждает инсайдер. Также мероприятие посетили Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Джимми Киммел и другие.

В июне прошлого года таблоиды написали о воссоединении Питта и Энистон, которому поспособствовали их общий друг Джордж Клуни и его жена Амаль. По информации издания New Idea, они дружат со времен съемок фильма "Одиннадцать друзей Оушена", звездой которого был Питт, и нескольких эпизодов сериала "Друзья", где снималась Энистон. Согласно инсайдеру журнала Life & Style, "Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей, Брэд Питт, снова стал счастливым. И это означает только одно: Дженнифер Энистон".

Собеседник портала также сообщил, что Клуни пригласил бывших супругов на "парный курорт в Рим", и в итоге отпуск стал напоминать "одно очень длинное двойное свидание, наполненное слезами, смехом и любовью". Он добавил, что "никогда не видел Брэда счастливее, чем во время этих римских каникул", однако сам актер до сих пор опровергает возобновление отношений с бывшей женой.

По словам Питта, с Энистон его связывают исключительно дружеские отношения. В феврале прошлого года актера сфотографировали на вечеринке в честь 50-летия экс-супруги. "Там собрались самые важные люди в ее жизни. Брэд входит в их число", — сообщил источник.

Пара состояла в браке с 2000 по 2005 год. Еще до развода на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" у Питта начался роман с Джоли. Они долгое время не афишировали свои отношения, раскрыв правду лишь в 2006-м, когда Джоли подтвердила, что беременна от Питта. Артисты прожили вместе более десяти лет, а в сентябре 2016 года Джоли подала на развод. Официальной причиной расторжения брака знаменитостей считаются разногласия в воспитании детей и алкогольная зависимость Питта.

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Брэд Питт Дженнифер Энистон

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
KARMELĪŠU DIALOGI Смотреть

Диалоги кармелиток
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form