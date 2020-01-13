СМИ: Питт и Энистон снова вместе и планируют усыновление ребенка

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которых подозревают в возобновлении романтических отношений, могут готовиться к усыновлению ребенка. Согласно сообщениям источников СМИ, в поисках малыша пара посетила детский дом в Мексике.

Во время новогодних праздников актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон совершили секретный визит в детский дом Casa Hogar Sion в Мексике. Согласно инсайдерам издания New Idea, знаменитости могут планировать усыновление ребенка из приюта, которому актриса оказывает материальную помощь. Отметим, что 50-летняя Энистон является бездетной, а у Питта в браке с Анджелиной Джоли родилось трое детей, еще троих пара взяла под опеку.

Через несколько дней после отпуска актеры пришли на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Там Питт получил награду за лучшую роль второго плана — в прошлом году он сыграл каскадера Клиффа Бута в драме "Однажды в Голливуде". Во время произнесения традиционной речи актер поблагодарил всех причастных к созданию девятого фильма Квентина Тарантино за отличную работу. Но особого внимания в сети удостоилась шутка Питта о его личной жизни.

"Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке", — посмеялся актер.

В этот момент оператор перевел камеру на лицо сидевшей в зале Энистон. Слушая выступление актера, она сначала тревожно поджимала губы, а затем рассмеялась. Скриншоты и видео с эмоциями Энистон разлетелись на мемы и вызвали бурную реакцию в сети.

My favorite part of Brad Pitt’s #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston’s face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy — Alyssa Bailey (@alyssabailey) January 6, 2020

Многие пользователи в комментариях к твиту с полным видео реакции актрисы выразили надежду на воссоединение пары. Также они прокомментировали эмоции коллеги Энистон по сериалу Apple "Утреннее шоу" — она смотрела на Питта с загадочным выражением лица, склонив голову набок. "Уизерспун словно говорит: "Я знаю, что ты сделал с моей подругой, и мне все равно, что это было давно", — пошутил один из пользователей.

По информации источника издания People, в конце 2019 года Питт окончательно помирился с Энистон и пришел к ней домой на вечеринку. Актриса ежегодно приглашает друзей на рождественские посиделки, в традиционную программу которых входит украшение новогодней елки.

"Джен обожает проводить ежегодный вечер, посвященный рождественской елке. Она любит Рождество, к ней всегда приходит много друзей. А с Питтом они общались в этом году уже несколько раз и дружат", — утверждает инсайдер. Также мероприятие посетили Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Джимми Киммел и другие.

В июне прошлого года таблоиды написали о воссоединении Питта и Энистон, которому поспособствовали их общий друг Джордж Клуни и его жена Амаль. По информации издания New Idea, они дружат со времен съемок фильма "Одиннадцать друзей Оушена", звездой которого был Питт, и нескольких эпизодов сериала "Друзья", где снималась Энистон. Согласно инсайдеру журнала Life & Style, "Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей, Брэд Питт, снова стал счастливым. И это означает только одно: Дженнифер Энистон".

Собеседник портала также сообщил, что Клуни пригласил бывших супругов на "парный курорт в Рим", и в итоге отпуск стал напоминать "одно очень длинное двойное свидание, наполненное слезами, смехом и любовью". Он добавил, что "никогда не видел Брэда счастливее, чем во время этих римских каникул", однако сам актер до сих пор опровергает возобновление отношений с бывшей женой.

По словам Питта, с Энистон его связывают исключительно дружеские отношения. В феврале прошлого года актера сфотографировали на вечеринке в честь 50-летия экс-супруги. "Там собрались самые важные люди в ее жизни. Брэд входит в их число", — сообщил источник.

Пара состояла в браке с 2000 по 2005 год. Еще до развода на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" у Питта начался роман с Джоли. Они долгое время не афишировали свои отношения, раскрыв правду лишь в 2006-м, когда Джоли подтвердила, что беременна от Питта. Артисты прожили вместе более десяти лет, а в сентябре 2016 года Джоли подала на развод. Официальной причиной расторжения брака знаменитостей считаются разногласия в воспитании детей и алкогольная зависимость Питта.