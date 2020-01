СМИ: Питт и Энистон снова вместе и планируют усыновление ребенка

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которых подозревают в возобновлении романтических отношений, могут готовиться к усыновлению ребенка. Согласно сообщениям источников СМИ, в поисках малыша пара посетила детский дом в Мексике.

Во время новогодних праздников актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон совершили секретный визит в детский дом Casa Hogar Sion в Мексике. Согласно инсайдерам издания New Idea, знаменитости могут планировать усыновление ребенка из приюта, которому актриса оказывает материальную помощь. Отметим, что 50-летняя Энистон является бездетной, а у Питта в браке с Анджелиной Джоли родилось трое детей, еще троих пара взяла под опеку.

Через несколько дней после отпуска актеры пришли на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Там Питт получил награду за лучшую роль второго плана — в прошлом году он сыграл каскадера Клиффа Бута в драме "Однажды в Голливуде". Во время произнесения традиционной речи актер поблагодарил всех причастных к созданию девятого фильма Квентина Тарантино за отличную работу. Но особого внимания в сети удостоилась шутка Питта о его личной жизни.

"Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить, как о моей девушке", — посмеялся актер.

В этот момент оператор перевел камеру на лицо сидевшей в зале Энистон. Слушая выступление актера, она сначала тревожно поджимала губы, а затем рассмеялась. Скриншоты и видео с эмоциями Энистон разлетелись на мемы и вызвали бурную реакцию в сети.

