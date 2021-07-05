SIPA/Scanpix
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Сотрудники Кенсингтонского дворца, резиденции старшего внука королевы Великобритании, принца Уильяма, распространяют слухи о проблемах с психическим здоровьем у принца Гарри, брата Уильяма, сообщает The Mirror со ссылкой на биографа Гарри Омида Скоби.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Биограф считает, что информационная кампания против Гарри якобы началась после интервью 2019 года, в котором герцог Сассекский сказал, что они с братом "пошли разными путями".

"Я бы сказал, что это не совпадение, что это было не случайно, что вскоре после этого интервью, уже на следующий день появились сообщения, которые исходили от старшего помощника в Кенсингтонском дворце, в которых говорилось, что Уильям беспокоится о душевном здоровье своего брата", — рассказал Скоби.

По мнению биографа принца Гарри, нельзя однозначно утверждать, что именно принц Уильям является источником сообщений о психических проблемах его брата. Однако, по мнению Скоби, однозначно можно считать Меган Маркл причиной продолжающихся ссор между членами королевской семьи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Меган Маркл принц Гарри принц Уильям
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?