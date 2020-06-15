СМИ посчитали доходы Ефремова и приписали ему молодую любовницу

Как сообщают СМИ, устроившего ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова, могут связывать близкие отношения с коллегой по сцене. Также журналисты подсчитали, сколько на самом деле зарабатывал известный актер.

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Актер Михаил Ефремов, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после аварии. По версии программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, это может свидетельствовать о романе актеров.

"Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине", — рассказал охранник дома, где проживает Белоусова. Отмечается, что именно она была в автомобиле с актером Сергеем Гармашем, который вечером 8 июня приехал на место ДТП.

По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

С 2004 года Белоусова играет в московском театре "Современник". В 2010 году она вышла замуж за своего коллегу Шамиля Хаматова — младшего брата Чулпан Хаматовой, однако спустя восемь лет брака пара решила расстаться.

В настоящее время Михаил Ефремов женат на Софье Кругликовой. На момент ДТП, виновником которого стал ее муж, женщина находилась на даче. Она рассказала журналистам о таинственных собутыльниках Ефремова, с которыми он ее не знакомил.

Также стали известны размеры гонораров Ефремова, о которых пишет "Комсомольская правда". За участие в моноспектакле актер получает от одного до полутора миллионов рублей (12,7-19 тысяч евро). Весной 2020 года до введения ограничений из-за коронавируса он успел дать один спектакль — "Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой".

В ближайшее время, пишет издание, актер не сможет сниматься и выходить на сцену, а все сбережения пойдут на адвокатов и обеспечение малолетних детей. В целом до аварии и ситуации с коронавирусом Ефремова часто приглашали на закрытые мероприятия.

В частности, он был задействован в театре "Современник". Из-за того, что он был приглашенным актером, сумма за отработанные постановки всегда была разная. "В "урожайные" периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей (почти 140 тысяч евро) в год", — говорится в материале.

За выход на сцену в антрепризных постановках ему платили от 300 до 500 тысяч рублей (3,8-6,3 тысяч евро). Один съемочный день в кино у Ефремова стоит 138 тысяч рублей (1,7 тысяч евро).

Его доходы, пишет "Комсомольская правда", нестабильны. За один месяц он мог заработать до пяти миллионов рублей (63,4 тысячи евро), в другой — всего лишь миллион (12,7 тысяч евро). Есть и скрытая часть его доходов — выступление на корпоративах и заказниках. Чаще всего это не декларируется. Несмотря на это, журналисты сделали вывод, что в среднем ежемесячный заработок артиста составляет три миллиона рублей (38 тысяч евро).