СМИ: Потерявшему сознание Ефремову вызвали психиатрическую скорую помощь

Актер Михаил Ефремов, по вине которого в центре Москвы произошло ДТП, отказался выходить к приехавшим сотрудникам полиции.

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Родственники актера заявили о его плохом самочувствии и вызвали медиков, пишут СМИ. Отмечается также, что ему вызвали психиатрическую бригаду скорую помощи. Родственники просили о срочной госпитализации, заявив о потере сознания, однако медики сочли, что угрозы жизни Ефремова нет.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона получил множественные травмы и позднее скончался в больнице от обильной кровопотери.

Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови актера. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. СМИ сообщают, что он был отпущен под подписку о невыезде, дальнейшая мера пресечения будет определена позднее.