Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix, сообщает The New York Times. Пара основала продюсерскую компанию и теперь будет делать эксклюзивы для стриминг-гиганта. Сумма сделки не разглашается, однако, согласно инсайдерам, чета рассчитывала получить около 100 миллионов долларов США.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно условиям договора, для сервиса они будут выпускать эксклюзивные художественные и документальные фильмы, сериалы, а также детские программы.

По словам представителя пары, Маркл, известная ролью Рейчел Зейн в сериале "Форс-мажоры", не планирует полномасштабно возвращаться к актерской карьере, однако супруги все равно могут появиться в кадре в рамках одной из документальных лент. За время своей карьеры, помимо известного сериала об адвокатах, Меган появлялась на большом экране в мелодраме "Помни меня" с Робертом Паттинсоном, а также комедии "Несносные боссы" с Дженнифер Энистон.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду, — заявила чета после заключения сделки. — Нам, молодым родителям, также важно создание вдохновляющих семейных программ".

Объясняя выбор площадки, Гарри и Меган напомнили, что Netflix имеет большой охват, который поможет продвигать грядущие проекты. Известно, что по состоянию на 2020 год стриминг насчитывает 193 млн подписчиков по всем миру.

По информации СМИ, пара, будучи в поиске площадки, контактировала и с другими сервисами: в частности, от Disney и Apple. Как отмечают инсайдеры, супруги хотели заключить сделку на сумму в $100 млн. Сколько им заплатит Netflix — на данный момент не сообщается.

"Мы гордимся, что они выбрали Netflix как "креативный дом" и с нетерпением ждем возможности начать рассказывать вместе с ними истории, которые помогут зрителям понять друг друга", — сказал сопредседатель и главный контент-менеджер Netflix Тед Сарандос.

В разработке у супругов уже числится анимационное шоу, рассчитанное на женскую аудиторию. При этом еще до отказа от королевского титула Гарри подписал контракт с Apple TV+, конкурентом Netflix, на телепроект, обращающийся к вопросу психического здоровья, а Меган озвучила документальный фильм "Слон" для Disney+.

В мае 2018 года многолетний договор со стриминговым сервисом Netflix заключила другая именитая чета — экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель. Сам Обама тогда подчеркивал, что решил начать сотрудничество с сервисом, чтобы "продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами". На счету Барака и Мишель (у них есть продюсерская компания Higher Ground) — "оскароносный" документальный фильм "Американская фабрика" и лента "Лагерь калек" о жизни подростков-инвалидов в 70-е годы в США. В мае этого года на стриминге также вышла документалка "Становление", рассказывающая о судьбе жены 44-го президента США и туре в поддержку ее мемуаров. Сейчас компания супругов занимается продюсированием экранизации бестселлера Мохсина Хамида "Выход на Запад" про беженцев Ближнего Востока.