СМИ: Принц Гарри почувствовал себя ненужным и захотел домой

Принц Гарри заскучал по Великобритании и захотел домой, так как почувствовал себя ненужным на новом месте. Об этом сообщает издание Daily Star.

35-летний принц Гарри и его 38-летняя супруга Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи переехали в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в конце марта, до этого они жили в Канаде. По данным издания, герцог Сассекский тяжело перенес переезд. Его подруга, Джейн Гудолл, рассказала журналистам, что он "считает новую жизнь немного сложной".

7 мая, по данным источников издания, принц Гарри якобы жаловался друзьям, что скучает по армейским временам и чувствует, что "вся его жизнь перевернулась с ног на голову". Он добавил, что не может осознать все изменения, произошедшие с момента отказа от королевских привилегий.

Ричард Фицвильямс, много лет обозревающий жизнь членов королевской семьи, заявил изданию, что принц Гарри может чувствовать себя на новом месте бесполезным. "Гарри, несомненно, счастлив быть с Меган и Арчи, но если все последние сообщения — это правда, то какая-то часть его рвется домой", — отметил журналист.

Фицвильямс подчеркнул, что герцогу Сассекскому нечем заняться, так как из-за пандемии коронавируса его личный проект — спортивные соревнования для ветеранов Invictus — был отменен, а запуск совместного с женой благотворительного фонда отложен. "Он любит заниматься чем-то полезным и отдается этому целиком. А в Голливуде сейчас у него нет возможности делать что-то, что могло бы помочь людям, особенно, простым людям", — объяснил обозреватель.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.