AP/LETA/Scanpix
Foto: AP/Scanpix/LETA

Принц Уильям переболел коронавирусом SARS-CoV-2 втайне от общественности. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Издание отмечает, что положительный результат теста на COVID-19 герцог Кембриджский получил в апреле, однако принял решение продолжить работу в обычном режиме.

По данным СМИ, в конечном итоге заболевание переросло в тяжелую форму. В какой-то момент принц Уильям испытывал трудности с дыханием, что спровоцировало беспокойство его близких.

Позднее член королевской семьи был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. За ним ухаживали дворцовые врачи.

Издание добавляет, что принц принял решение о неразглашении сведений о своей болезни, поскольку это могло бы вызвать панику в обществе на фоне новостей о COVID-19 у премьер-министра Британии Бориса Джонсона и отца принца Уильяма принца Чарльза.

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