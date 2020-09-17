СМИ: Просвета нет. У больного Бориса Моисеева нет денег на еду и лекарства

Известный росийский поп-исполнитель Борис Моисеев так и не смог полностью восстановиться после второго инсульта. Из-за невозможности выступать исчезли заработки, а сейчас у него нет денег даже на еду и самые необходимые лекарства, пишет "Собеседник".

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О бедственном положении 66-летнего артиста изданию рассказала так называемый телевизионный эксперт (люди, комментирующие ситуации героев в скандальных ток-шоу) Тамара Пухова.

По словам женщины, недавно у нее был разговор с близким другом Моисеева, рассказавшим ей, что Моисеев прикован к постели. "Никакого просвета в состоянии его здоровья нет, - цитирует Пухову таблоид. - Борис испытывает финансовые затруднения. У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны нет. Я разговаривала с человеком, который вхож в его семью. Он в возрасте, взять на себя все расходы не может. А почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход".

В мае этого года СМИ уже сообщали о тяжелой финансовой ситуации Бориса Моисеева, который эту информацию опроверг. "Ну, да, похоронили меня в очередной раз, — заявил тогда артист. — Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает".