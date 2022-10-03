СМИ: Пугачева и Галкин выставили свой замок на продажу

По информации российских СМИ, Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь. Запрошенная цена — 1 млрд рублей (17 млн евро). Но, как прогнозируют риэлторы, шансы найти покупателей не очень высоки, — пишет Woman.

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Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, певица попросила школу, куда ходят ее дети Лиза и Гарри, подготовить документы на "выписку".

Риэлтор Ирина Антипова уверена, что если уехавшее за границу семейство решится на продажу, задача будет сложной. "На рынке элитной недвижимости сейчас очень большой ассортимент, на любой вкус и цвет. Цены упали процентов на 30, так что покупателям есть из чего выбирать. Не секрет, что замок семейства очень своеобразно возведен, и если кто-то надумает его купить, то исключительно из любви к певице. Может, под какой-то музей в ее честь", — поделилась она мнением.

Кроме оригинальной архитектуры, продолжила Антипова, помешать продаже могут связанные с парой скандалы. "Эта пара сейчас в зоне риска, связываться решится не каждый. Активности покупателей нет, рынок встал. Сейчас в ходу только самый дешевый сегмент, люди берут квартиры в ипотеку и то при условии, что она одобрена под низкий процент. Но это совсем другая категория покупателей, не те, кто смотрит особняки и замки, — объяснила она. - Вполне возможно, что они заключат договор с агентством и все будет сделано под ключ. Хозяину нужно будет только приехать, чтобы расписаться в документах в день сделки. Но она, что-то мне подсказывает, явно будет не скоро".

Предположительно, пока за домом будет присматривать кто-то из друзей семьи. А обслуживать — домашний персонал.