instagram.com/iamgeegun
Foto: instagram.com/iamgeegun

Заседание суда по делу о разводе рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой, назначенное на 15 июня, официальным расторжением брака не завершилось.

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Как сообщает Mash, ни одна из сторон на cуд не явилась. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон.

Как отмечает издание, адвокат Самойловой на просьбу прокомментировать ситуацию предложил обращаться с вопросами о примирении к самой Оксане.

Несколько дней назад в прессе уже появлялась информация о воссоединении пары, расставшейся из-за скандального поведения Джигана. Исполнитель тогда разместил несколько провокационных постов в социальных сетях и попал в реабилитационную клинику. После этого Самойлова в Instagram опубликовала заявление о разводе и многолетнем обмане со стороны супруга.

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DELFI Showtime

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