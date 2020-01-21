Privātais arhīvs
Foto: Privātais arhīvs

Родственники рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Отмечается, что за хип-хоп-исполнителем, отдыхавшем в Таиланде, прилетели сестра и его директор. Гуф потерял телефон и банковские карты. Решается вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

Позднее СМИ сообщили о задержании исполнителя в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша. устроенного в самолете, летевшем из Таиланда в Россию с остановкой в ОАЭ. Адвокат Долматова Сергей Жорин опроверг эту информацию агентству ТАСС. По его словам, он связался с рэпером по телефону и выяснил, что тот находится в аэропорту Абу-Даби и ждет своего рейса в Москву. "С ним все нормально", — отметил адвокат.

15 января Гуф записал наполненное матом и оскорблениями видеообращение в адрес бывшего депутата, дзюдоиста и основателя движения "Антидилер" Дмитрия Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью. И рэпер, и бывший депутат в это время находились в Таиланде.

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Lenta.ru

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