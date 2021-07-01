СМИ: суд отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении отца от опекунства
Foto: Vida Press

Суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение американской певицы Бритни Спирс об отстранении ее отца от опекунства, сообщает издание Variety со ссылкой на судебные документы.

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Ранее Бритни Спирс выступила на судебном заседании с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней, но юридически это требование пока не было оформлено.

"Ходатайство о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонено", — говорится в документах.

Издание отмечает, что документы не являются прямым ответом на недавние слушания — они были предназначены исключительно для того, чтобы судья утвердил Bessemer Trust в качестве дополнительного опекуна. Однако, они также подтверждает решение судьи полностью не отстранять отца Спирс от опекунства.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Ее отец выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна, но в 2019 году он отказался от только личного опекунства — тогда суд добавил к числу опекунов фонд Bessemer Trust.

Ранее отец Бритни Спирс впервые высказался о скандале с опекой. Как сообщает TMZ со ссылкой на составленный адвокатами Спирса документ, мужчина заявляет, что уже в течение двух лет не принимает участия в опеке над певицей и не общается с ней.

По его словам, строгие правила для нее установила другая опекунша — Джоди Монтгомери. Джейми утверждает, что суд никогда не устанавливал, что Бритни неспособна принимать решения о своем лечении. Кроме того, говорит он, это адвокат певицы Сэм Ингэм искал способы лишить свою клиентку свободной воли в отношении медицинских процедур и передать эти решения в руки Монтгомери.

Также, говорит Спирс, если Бритни и запрещали выходить замуж и рожать детей, то это была Джоди Монтгомери, а не он. Джейми указал на то, что он дал согласие на брак Бритни с Джейсоном Трэвиком в 2011 году, но помолвка была разорвана в 2013. Теперь адвокаты Джейми Спирса требуют у суда провести расследование обвинений Бритни, прозвучавших 23 июня 2021 года, и, если они окажутся правдой, скорректировать режим опеки.

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