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Foto: instagram.com/lovepussu

Стриптизер, бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, изменял певице Наташе Королевой сразу с двумя любовницами, сообщает РЕН ТВ.

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Артист рассказал следователям, что у него есть сведения о якобы существующей записи домашнего видео с изменой. По словам стриптизера, сейчас его шантажируют этим роликом.

На предмет наличия преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), сотрудники правоохранительных органов провели доследственную проверку. Тарзан также дал показания по уголовному делу о краже драгоценностей жены.

У следствия появилась новая информация. Установлено, что в ночь, когда из квартиры, предположительно, пропали деньги и украшения Королевой, в квартире на Мосфильмовской улице, помимо Тарзана и Анастасии Шульженко, была и подруга актрисы.

В сентябре, пока певица Наташа Королева была на курорте, Глушко провел ночь с двумя женщинами. Позже он признался в измене. Из квартиры звездной пары исчезли ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В октябре появилась еще одна любовница Тарзана, актриса Ксения Чернова, которая также показала откровенную переписку со стриптизером. По ее словам, их связь с Тарзаном длилась более полутора лет.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Наташа Королева
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