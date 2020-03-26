СМИ: У Лещенко начался отек легких, состояние тяжелое

У Льва Лещенко начался отек легких, ему подтвердили диагноз "коронавирус", пишет "Лента.ру" со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник издания отметил, что состояние исполнителя оценивается как тяжелое.

О том, что у Лещенко обнаружили коронавирус, стало известно ранее в четверг. Юморист Владимир Винокур назвал сообщения об этом глупостями, подчеркнув, что разговаривал с супругой артиста Ириной, вместе с которой Лещенко был госпитализирован. По словам Винокура, артиста лечат от двухстороннего воспаления легких, он чувствует себя бодро. Накануне сообщалось, что Лещенко попал в реанимацию после того, как начал задыхаться.

Народный артист и его жена попали в инфекционную больницу 24 марта с подозрением на коронавирус.