СМИ: Укравшая драгоценности Наташи Королевой оказалась беременна от Тарзана

Одна из девушек, проводивших время с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, оказалась беременна от него, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее жена артиста, певица Наташа Королева, как сообщили СМИ, обвинила девушку в краже трех тысяч евро и драгоценностей на пять миллионов рублей.

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Девушка пояснила, что пошла на кражу драгоценностей из ревности. Она якобы уже обратилась к адвокату.

Королева обнаружила пропажу драгоценностей, когда вернулась из отпуска. Оказалось, что во время ее отсутствия Тарзан проводил время с двумя девушками. Супруги написали заявление в полицию.

Официальных комментариев Глушко и Королева не давали, однако в социальных сетях Тарзан попросил СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, а пресс-служба его жены в stories Королевой в Instagram подтвердила факт обращения в полицию, однако никаких подробностей не сообщила. Официальную информацию обещают представить от первого лица.