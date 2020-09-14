СМИ: Укравшая драгоценности Наташи Королевой оказалась беременна от Тарзана
Foto: instagram.com/tarzan___official

Одна из девушек, проводивших время с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, оказалась беременна от него, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее жена артиста, певица Наташа Королева, как сообщили СМИ, обвинила девушку в краже трех тысяч евро и драгоценностей на пять миллионов рублей.

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Девушка пояснила, что пошла на кражу драгоценностей из ревности. Она якобы уже обратилась к адвокату.

Королева обнаружила пропажу драгоценностей, когда вернулась из отпуска. Оказалось, что во время ее отсутствия Тарзан проводил время с двумя девушками. Супруги написали заявление в полицию.

Официальных комментариев Глушко и Королева не давали, однако в социальных сетях Тарзан попросил СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, а пресс-служба его жены в stories Королевой в Instagram подтвердила факт обращения в полицию, однако никаких подробностей не сообщила. Официальную информацию обещают представить от первого лица.

СМИ: Укравшая драгоценности Наташи Королевой оказалась беременна от Тарзана
Foto: instagram.com/koroleva__star
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ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ, ОБ УДАЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ИЗОБРАЖЕНИЙ, СОБРАННЫХ И РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА (в т.ч. об исключении из «общедоступных источников персональных данных» персональных данных субъекта персональных данных). На днях многие СМИ, телеграм-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий.

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on Sep 13, 2020 at 4:39pm PDT

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