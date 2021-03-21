СМИ узнали клички новых корги Елизаветы II
Foto: Vida Press

Королева Великобритании Елизавета II дала имя своим двум новым собакам. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на источник.

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Как сообщает таблоид, королева назвала щенков Фергюс и Мик.

Собеседник издания рассказал, что щенку Фергюсу породы дорги (смесь корги и таксы) дали кличку в честь дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в возрасте 26 лет в битве при Лоосе, которая произошла во время Первой мировой войны. Второй корги получил кличку в честь одноименного озера в Шотландии, рядом с которым Елизавета II любит прогуливаться и устраивать семейные пикники.

В марте стало известно, что у британской королевы Елизаветы II появились два щенка корги. Сообщалось, что эти собаки, в отличие от прежних питомцев, не являются прямыми потомками корги по имени Сьюзен, которую монарх получила на свое 18-летие в 1944 году.

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Gazeta.ru

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Елизавета II
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