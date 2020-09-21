В СМИ появилась информация, что певица Валентина Легкоступова была жестоко избита незадолго до неожиданной кончины. Обстоятельства ее смерти сейчас проверяет Следственный комитет РФ. Под подозрение может попасть последний супруг артистки Юрий Фирсов, утверждающий, что трагедия случилась из-за неудачного падения в ванной.

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Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении издания медицинскую справку. Согласно источнику, заслуженной артистке были диагностированы, в частности, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематома лобной, теменной, височной и затылочной долей, а также гематомы туловища и конечностей.

Отмечается, что в настоящий момент Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти певицы — и под подозрение может попасть ее последний супруг Юрий Фирсов. При этом причиной возможного конфликта между Легкоступовой и ее супругом называется запрет певицы на частое употребление мужем алкоголя.

Информацию о работе над делом СК подтвердил РИА "Новости" и адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи артистки. По его словам, тот факт, что на теле и голове Легкоступовой были обнаружены многочисленные травмы, противоречит версии Фирсова, утверждающего, что она упала в ванной.

"Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза, которую назначил Следственный комитет в рамках проверки обстоятельств смерти", — сообщил юрист.

При этом, как рассказал источник в правоохранительных органах, в госпиталь певица поступила "в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени".

В начале сентября дочь артистки Анетта Бриль в ходе одного из выпусков шоу "Пусть говорят", который был посвящен смерти знаменитой исполнительницы, сообщила, что та скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. "Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", — сказала Анетта.

Ранее она также говорила, что, несмотря на подозрения, некоторое время не решалась лично проведать мать в том числе и по причине угроз со стороны Фирсова. "Почему туда [проведать мать] за две недели никто не поехал? Потому что я мать двоих детей, и в свой адрес я слушала угрозы от Юрия Фирсова", — заверила дочь, добавив, что тело певицы было в синяках.

Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За некоторое время до этого она вместе с мужем оказалась в наркологической клинике после того, как ее дочь обнаружила мать и нетрезвого Фирсова в их квартире. Впоследствии певица была переведена в другую больницу, там ее прооперировали, однако она впала в кому и вскоре скончалась.

Сам Фирсов, обвенчавшийся с Легкоступовой лишь этим летом, в рамках шоу Андрея Малахова признавался, что испытывает вину, так как разрешил супруге "немножечко выпить": "Я такую вину чувствую. Но она выпивала немножечко совсем. Пили ли мы в тот день, когда она упала? Она не была пьяна, но она поскользнулась, так как ванная была мокрая".

Кроме того, он утверждал, что у артистки были непростые отношения с детьми: "Честно, она немножко подустала от семьи. Матвей (сын певицы), к примеру, сделал ей такой "подарок": просто ее компьютер, где было записано все ее творчество, продал. И даже не оставил память о матери. Она всегда говорила, что ее дети — хорошие".