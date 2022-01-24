СМИ: "Захотелось чего-то помпезного". Адель отменила концерты из-за скандала с дизайнером

Осведомленные источники рассказали, что Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за закулисных скандалов с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Девлин работала над мировым туром Адель в 2016 году, однако не смогла договориться с артисткой по поводу последних концертов. "Результат стоил миллионы долларов, но не удовлетворил Адель, о чем она и сообщила Эс. Она нервничала, паниковала, она отчаянно хотела, чтобы все было идеально", — цитирует The Sun одного инсайдера.

Другой источник поясняет, что Адель постоянно вносила коррективы в порядок проведения шоу. "Непонятно было, чего Адель хотела, все время все меняла. Всегда предпочитала лаконичные выступления, а сейчас ей захотелось чего-то помпезного", — говорит собеседник издания.

Ранее Адель, не скрывая слез, заявила, что серию концертов в Лас-Вегасе ей пришлось отменить из-за того, что половина ее команды заболела коронавирусом.