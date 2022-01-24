СМИ: "Захотелось чего-то помпезного". Адель отменила концерты из-за скандала с дизайнером
Foto: Vida Press

Осведомленные источники рассказали, что Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за закулисных скандалов с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Девлин работала над мировым туром Адель в 2016 году, однако не смогла договориться с артисткой по поводу последних концертов. "Результат стоил миллионы долларов, но не удовлетворил Адель, о чем она и сообщила Эс. Она нервничала, паниковала, она отчаянно хотела, чтобы все было идеально", — цитирует The Sun одного инсайдера.

Другой источник поясняет, что Адель постоянно вносила коррективы в порядок проведения шоу. "Непонятно было, чего Адель хотела, все время все меняла. Всегда предпочитала лаконичные выступления, а сейчас ей захотелось чего-то помпезного", — говорит собеседник издания.

Ранее Адель, не скрывая слез, заявила, что серию концертов в Лас-Вегасе ей пришлось отменить из-за того, что половина ее команды заболела коронавирусом.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Делать локально, достигать глобально
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ