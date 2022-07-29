СМИ: Замок будет продан, Пугачева и Галкин переедут в США

В российских СМИ появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в селе Грязь, и собираются переехать в США, где несколько лет назад обосновалась семья Кристины Орбакайте. Еще недавно Алла Борисовна обещала осенью привести детей в российскую школу, а по итогу — повезет в американскую. Если, конечно, правдивой информацией обладают источники.

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По словам политолога Евгения Зайцева (который в свою очередь ссылается на анонимного инсайдера), известная семья планирует переехать в США. А сейчас, якобы супруги заняты активной распродажей всего движимого и недвижимого имущества на родине, чтобы перебраться в Америку не позднее зимы. По некоторым данным, замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь был выставлен на продажу еще весной за 11,34 млн евро.

Ранее ходили слухи о том, что звездная пара оформляет гражданства Кипра, планируя перебраться туда на ПМЖ. Но Зайцев опроверг эту информацию и заявил, что в Калифорнии Алла Борисовна и Максим уже даже определились с домом, в котором будут жить. Сама певица никак не отреагировала на эту информацию. В ближайшем будущем у Галкина уже намечен тур по США.

Напомним, что в первой половине августа запланированы два концерта Максима Галкина в концертном зале "Дзинтари". Галкин также будет выступать в Лиепае, Резекне и Рое.