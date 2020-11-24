СМИ: Жена осужденного на 8 лет Михаила Ефремова решила подать на развод
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод, сообщает "Комсомольская правда".

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Как сообщил изданию близкий друг артиста, решение уже принято, теперь развод — вопрос времени. "Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства", — сказал он, добавив, что Ефремов "просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя".

На вопрос журналиста о том, почему Кругликова решилась на развод, если Ефремов находится в колонии и не живет с семьей, он пояснил, что тут есть и эмоции, и холодный расчет. По его словам, она не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой.

Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить. "Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи", — пояснил собеседник издания.

Сама Кругликова интервью не дает. На просьбу одного из агентств подтвердить или опровергнуть информацию о возможном разводе, она заявила: "Я не комментирую ничего СМИ".

Юрист Ефремова Андрей Алешкин в разговоре с "РИА Новости" рассказал, что никаких поручений от жены артиста о подготовке документов для бракоразводного процесса не получал. "Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда", — объяснил адвокат. Он также подчеркнул, что Кругликова не общается с журналистами.

В июне Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после смертельной аварии. По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.

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