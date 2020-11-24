СМИ: Жена осужденного на 8 лет Михаила Ефремова решила подать на развод

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод, сообщает "Комсомольская правда".
Как сообщил изданию близкий друг артиста, решение уже принято, теперь развод — вопрос времени. "Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства", — сказал он, добавив, что Ефремов "просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя".
На вопрос журналиста о том, почему Кругликова решилась на развод, если Ефремов находится в колонии и не живет с семьей, он пояснил, что тут есть и эмоции, и холодный расчет. По его словам, она не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой.
Кроме того, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме, имущество легче поделить. "Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи", — пояснил собеседник издания.
Сама Кругликова интервью не дает. На просьбу одного из агентств подтвердить или опровергнуть информацию о возможном разводе, она заявила: "Я не комментирую ничего СМИ".
Юрист Ефремова Андрей Алешкин в разговоре с "РИА Новости" рассказал, что никаких поручений от жены артиста о подготовке документов для бракоразводного процесса не получал. "Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда", — объяснил адвокат. Он также подчеркнул, что Кругликова не общается с журналистами.
В июне Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в ее квартире в Казарменном переулке он и находился после смертельной аварии. По словам соседей, Ефремов посещал квартиру Белоусовой с осени 2019 года. Связь она тщательно скрывала, а также оберегала от посторонних свою личную жизнь. Все страницы актрисы в соцсетях закрыты, на светские мероприятия она не ходит и интервью не дает.