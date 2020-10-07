Александр Меркулов, жених советской и российской певицы Татьяны Овсиенко, избивал и спаивал артистку. Об этом подруга одной из участниц квартета "Мираж" рассказала "Комсомольской правде".

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Друзья и знакомые певицы отметили, что в последнее время у нее было мало выступлений. "Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной", — рассказала соседка Овсиенко. По мнению женщины артистка скрывала от общественности истинное положение дел.

Александр Меркулов, в 2017 году вышедший из тюрьмы, подтолкнул российскую певицу продать автомобиль. Овсиенко уже избавилась почти от всего своего имущества, автомобиль и квартира в Москве, где они живут с Меркуловым, — единственное, что еще не продано.

"Из-за пандемии Татьяна осталась почти без работы. Говорят, денег стало не хватать. Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Недавно он заставил Таню продать машину", — рассказала подруга Овсиенко. Женщина отметила, что в последнее время встречала артистку довольно редко.

Другая соседка российской певицы заявила изданию о долге Овсиенко за квартиру. Заметив синяки на руке, женщина уточнила у артистки, не бьет ли ее муж, но та ушла от ответа. "Мы беспокоимся за нее. Муж-то у нее бандит в прошлом. Таня уже и за квартиру задолжала так, что ее фамилию вывешивали на подъезде на доску позора. Сейчас она с продажи машины заплатила долги", — уточнила соседка Овсиенко.

Подруги певицы выразили тревогу в отношении дальнейшей судьбы певицы. "Боюсь, в ближайшее время с ней может случиться что-то нехорошее. Думаю, из-за квартиры, в которую она прописала мужа. Вроде бы Саша ее сейчас уговаривает разменять эту квартиру на меньшую с доплатой, чтобы были деньги. Таня пока отказывается", — заявила знакомая с ситуацией подруга Овсиенко.