СМИ: Звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска борется с раком

Польская актриса, воплотившая в культовой комедии образ учительницы Нади, уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, пишет StarHit.

По слухам, у 78-летней артистки рак языка. Представители издания связались с Барбарой Брыльской, чтобы узнать о ее здоровье из первых рук. "Ну и что, — ответила им актриса, - не буду говорить о ней (болезни). Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время".

По данным StarHit, в последние годы Брыльска предпочитает жить на загородной даче в часе езды от Варшавы. Сын Людвиг часто навещает ее, иногда привозит внуков - чтобы они подышали чистым воздухом. "Мне очень нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне большего не надо", - говорит актриса.

Позднее в разговоре с телеканалом "Звезда" Брыльска заявила, что информация о ее заболевании это "какие-то слухи странные", а в данный момент она находится в карантине из-за коронавируса.