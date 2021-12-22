СМИ: Звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска сломала позвоночник

Актриса Барбара Брыльска призналась, что сломала позвоночник, пишет PopCornNews.

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80-летняя актриса рассказала об этом журналистам, которые хотели организовать с ней встречу. Она сослалась на перелом позвоночника и на "плохой голос". "Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", — сказала она.

Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" также опровергла слухи о том, что у нее онкологическое заболевание и уточнила, что уехала жить за город, поскольку соблюдает самоизоляцию в период пандемии.