Смотрите, завидуйте: что делают западные кинозвезды, получившие паспорт России

Звезда знаменитого в России сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро получила российский паспорт. Документ ей вручили в посольстве России в Аргентине. "Спасибо, я очень рада", — поблагодарила актриса на русском языке. Как воспользуется Наталия Орейро правами российской гражданки, пока не известно.

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Что делают другие звезды зарубежного кино, получившие паспорт РФ, рассказывает "Газета.Ru".

Foto: Sputnik/Scanpix

Наталия Орейро — не первая из известных актеров, кто получает паспорт гражданина РФ. До нее обладателями документа стали серб Милош Бикович, американец Стивен Сигал и француз Жерар Депардье.

Милош Бикович





Foto: instagram.com/bikovic

Уроженец Сербии 33-летний актер Милош Бикович — звезда не только сербского, но и российского кино. Паспорт России он получил только в феврале 2021 года, будучи к этому моменту известным в России актером.

Старт его кинокарьере в России дал Никита Михалков — он, познакомившись с актером из Белграда на ММКФ, пригласил его сниматься в своей картине "Солнечный удар" (премьера состоялась в октябре 2014-го). С тех пор Милош Бикович стал звездой сериалов "Отель Элеон", "Гранд" и "Крылья Империи", сыграл в фильмах "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Холоп" и "Отель Белград".

Стивен Сигал





Foto: Vida Press

Американский актер, звезда боевиков и мастер айкидо Стивен Сигал, — гражданин России с 2016 года. Как объяснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стивен Сигал просил предоставить ему гражданство России "настойчиво и продолжительное время".

"Он действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны. Он никогда это не скрывал, одновременно с этим он является достаточно известным, вы знаете, актером", — заявлял Песков.

С тех пор актер принимает участие в общественной и политической жизни РФ. В 2018-м он стал спецпредставителем МИД России по вопросам укрепления Российско-американских связей. "Предполагается, что в новом качестве С. Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнерами", — говорилось в сообщении министерства в Facebook.

В мае этого года Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия — За правду" — ее председатель Сергей Миронов вручил актеру партбилет после того, как "Справедливая Россия" объединилась с партиями "За правду", членом которой был Сигал, и "Патриоты России".

Тогда же Стивен Сигал разработал свой первый законопроект — он предложил ужесточить наказание за экологические преступления. В Госдуму, однако, баллотироваться актер не мог, поскольку сохранил американское гражданство.

Совсем недавно, 24 октября 2021 года, стало известно, что мастер айкидо намерен улучшать отношения России с Японией. В эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" он выразил сожаление по поводу того, что у двух стран есть дипломатические разногласия из-за Курильских островов. "Я надеюсь, всю эту ситуацию можно будет "починить", — сказал тогда Стивен Сигал. — Я собираюсь в скором времени поехать в Японию, встретиться с премьер-министром, и собираюсь очень усердно работать над тем, чтобы прояснить странную ситуацию между Россией и Японией. Это связано не только с островами, но и другими вопросами".

Жерар Депардье





Foto: AP/Scanpix

Звезда французского кино Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году после скандала, разразившегося во Франции. В 2012-м актер резко выступил против планов президента Франсуа Олланда ввести 75-процентный налог на доходы свыше 1 млн евро: в знак протеста Депардье написал президенту и премьер-министру открытое письмо, в котором отказался от французского гражданства, и переехал в Бельгию. Впрочем, паспорт гражданина Франции он все же сохранил.

После этого Жерар Депардье, согласно Le Monde, заявлял, что президент России Владимир Путин "уже выслал ему паспорт". Сам же российский лидер, комментируя эти слухи, на большой пресс-конференции в декабре 2012 года сказал: "Если Депардье захочет иметь вид на жительство или российский паспорт, то можно считать, что этот вопрос решен. И решен положительно".

Указ о предоставлении французскому актеру Жерару Депардье российского гражданства вышел 3 января 2013 года. Позже, в 2020-м в интервью телеканалу Canal+ Депардье расскажет, что Владимир Путин лично пригласил его приехать в Россию и получить паспорт страны.