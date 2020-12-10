Сыгравший одну из основных ролей в "Интернах" Дмитрий Шаракоис рассказал, что с февраля этого года стал работать актером в Великобритании. Сначала его утвердили на роль в рекламе популярного напитка, а затем пригласили озвучивать фильм для Netflix.

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Российский актер Дмитрий Шаракоис, прославившийся ролью Бориса Левина в сериале "Интерны", поделился опытом работы в Великобритании. Он переехал туда два года назад, начал подрабатывать строителем и официантом, параллельно направляя запросы на сотрудничество в 95 актерских агентств.

"Это было непросто. Я перевел на английский свой шоурил — нарезку актерских работ. Записал сцену на английском, включил ее в шоурил, нашел сценарий одного голливудского фильма, вырезал оттуда сцену, выучил ее и отправил в половину всех агентств страны", — сказал Шаракоис в видеоролике на своем YouTube-канале.

На портфолио актера откликнулись три агентства, одно из которых сразу предложило ему обсудить эксклюзивный контракт. "Что самое удивительное, когда мне позвонили, я думал, что поговорю 10-15 минут и подготовил лэптоп, чтобы что-то перевести. Но разговор продлился 40-45 минут, я чуть с ума не сошел! Это было очень сложно: такая концентрация у меня, наверное, была впервые в жизни, у меня чуть кровь не пошла из ушей", — признался Шаракоис.

В феврале 2020 года его пригласили на кастинг рекламы напитка к чемпионату Европы по футболу, который впоследствии был перенесен на год вперед из-за коронавируса. Актер признался, что не ожидал утверждения своей кандидатуры на участие в проекте после первого прослушивания в чужой стране. "Примерно через две недели я получил утверждение и полетел в Испанию! Я успел до всех ограничений слетать в Мадрид на съемки и снова почувствовал себя актером. Знаете, когда в аэропорту тебя встречает человек с табличкой, на которой написаны твои имя и фамилия. Я там сделал фотографию на память, потому что так со стройки сразу туда — это круто", — эмоционально сказал артист.

По словам Шаракоиса, он не знает, выйдет ли реклама в следующем году. Тем не менее, актер признался, что был счастлив получить приглашение на эту работу. "Представьте, какие ощущения я испытывал, отправляя письмо в актерское агентство, в котором состоят Джуд Лоу, Кира Найтли. И ты такой: Димка. Очень странные ощущения", — сказал он.

Также Шаракоис сообщил о том, что его пригласили озвучивать фильм для Netflix. Агенты вышли на него, когда им срочно потребовался русскоговорящий артист. "Мне прислали сообщение о кастинге с просьбой записать голос, что я и сделал. Записал его фактически с первого дубля, отправил. Спустя время мне пришло подтверждение о том, что я утвержден. Я участвовал в озвучке фильма — это будет боевик. Мне он особо не понравился, — продолжил Шаракоис. — Им нужны были русские голоса и английский язык, произнесенный русским человеком".

По словам артиста, агенты уже выходят не него напрямую без кастинга.

В 2018 году актер ушел из кино и Театра на Малой Бронной и переехал в Великобританию. В своем блоге Шаракоис признался, что на родине его перестали утверждать на новые роли.