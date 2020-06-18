Собчак и Канделаки публично повздорили, пройдясь по внешности друг друга

Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями. Первой напала жена театрального режиссера Константина Богомолова. Будучи гостьей YouTube-шоу Comment Out, Собчак посчитала необходимым дать свою оценку внешности Канделаки.
"Вот здесь максимально некрасивая фотография. Почему человек весом 70 килограммов все время рекламирует спорт? Я не понимаю", — заявила журналистка, глядя на фотографию генерального продюсера "Матч ТВ". Более того, она назвала ее "некрасивой".
Реагируя на это в своем Instagram-аккаунте, Канделаки написала, что могла бы зеркально ответить на этот "глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос" и спросить: "А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?"
Однако, по ее мнению, проблемы, которые олицетворяет Собчак, весьма серьезны, чтобы отвечать на них в том же духе: высмеивая и оскорбляя.
"Совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром", — написала Канделаки.
Она также подчеркнула, что уважает бодипозитив за укрепление веры человека в себя и поощрение в принятии своей индивидуальности. "Никакой нормы нет. Никакого комитета правильной модели поведения, стандартов хорошего внешнего вида не существует в принципе, — указала Канделаки. — Я искренне уважаю бодипозитив за то, что он отменяет "нелюбовь к себе". Потому что выключить ханжей вроде Ксении из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более когда такие вот "расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм" из каждой трубы".
Отметим, что вражда бывших подруг и соведущих проекта "Две звезды" длится уже более десяти лет. В 2013 году Канделаки раскрыла в своем блоге истоки этого конфликта.
"Четыре года назад, когда мы с Ксенией вели программу "Две звезды", я ей честно сказала, что мне больше не интересно работать только ведущей. Предложила вместе начать делать что-то более интересное, чем объявление песен", — писала она.
По словам Канделаки, она предложила коллеге воспользоваться ее бизнес-связями и наладить их пиар-коммуникации. Однако ту идея не заинтересовала, поскольку ее финансовое положение и без того было весьма комфортным. "Квартира, "Бентли", подаренный Савицким, бриллианты и возможность наслаждаться жизнью наследницы. Я выбрала другой путь", — написала она.
Встав на разные дороги, телезвезды стали позволять себе много критики в адрес друг друга. По словам Канделаки, "борца за свободу и справедливость" Собчак всегда чрезмерно беспокоила ее личная жизнь и деньги. Оппонентка, в свою очередь, заявила, что та поразила ее своим "цинично-диким поведением".
"Ненавижу когда врут. И так бессовестно... С удивлением прочитала странный пост Тины в Instagram. Я не считала возможным выводить в публичную плоскость наши разговоры, пусть и многолетней давности, но раз уж Тина это сделала, то тогда уж я скажу как было на самом деле", — написала она, сопроводив текст снимком, на котором изображена она с белой лентой на груди и устремленными вверх глазами.
Собчак подтвердила, что между гастролями у них действительно состоялся разговор про будущее, но совсем не тот, о котором говорила Канделаки. "Тина искренне удивлялась, почему я летаю по городам и весям, имея знакомства "наверху". Она говорила о том, что сейчас все деньги у чиновников. Предлагала построить совместный бизнес буквально следующим образом: "Я иду и прошу здание в Москве бесплатно под мою фамилию, а Тина под это придумывает, как она это тогда назвала, "какую-то социалочку".