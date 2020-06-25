Собчак подаст в суд на Business Insider из-за обвинений в расизме

Телеведущая Ксения Собчак подаст в суд на издание Business Insider из-за статьи, в которой ее обвиняют в расизме. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", речь идет о материале под заголовком "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми". Статья была опубликована 24 июня и посвящена постам Собчак в инстаграме на тему убийства афроамериканца Джорджа Флойда и протестов против произвола полицейских в США.

Собчак написала, что она никогда не называла темнокожих людей глупыми и ленивыми. "Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой", — написала ведущая.

Она добавила, что придерживается "праволиберальных взглядов" и не поддерживает "любой протест в любой стране, когда он связан с насилием".

В публикации Business insider приводятся несколько постов Собчак, в одном из которых она критикует беспорядки, проходящие на фоне протестов в США. "Люди не любят думать. Им легче думать толпой (…) Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно ********* [очень много работать], давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости", — написала Собчак 5 июня.

Накануне автоконцерн Audi расторг рекламный контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме.