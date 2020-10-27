Собчак подтвердила, что вместе с сыном переболела коронавирусом
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Российская телеведущая и блогерша Ксения Собчак признала, что переболела коронавирусом, из-за чего впервые провела телешоу "Док-Ток" удаленно. Она рассказала об этом в эфире передачи в понедельник, 26 октября, запись размещена на сайте Первого канала.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также Собчак рассказала, что у ее сына Платона летом был положительный результат теста на коронавирус, после чего вся семья оказалась на карантине. Ведущая предположила, что могла переболеть коронавирусом два раза, либо не заразиться от сына в первый раз. Сейчас ребенка забрал бывший муж Собчак — актер Максим Виторган, ведущая изолировалась.

В студии состоялся консилиум врачей, которые отвечали на вопросы Собчак. Она рассказала, что вела видеодневник, в котором фиксировала свое самочувствие и температуру. Сначала ведущая подозревала у себя грипп, однако потом решила сделать тест.

Доктора объяснили, как отличить коронавирус от простуды, и как снизить риск заражения. Они посоветовали в случае симптомов ОРВИ вызвать врача на дом и провести тест на коронавирус на дому. Также доктора отметили, что сейчас могут делать тест на грипп на дому.

От Собчак могла заразиться выигравшая выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Удгодская. Она заявила, что у нее поднялась температура во время визита ведущей, также заболела дочь Удгодской.

О том, что у Собчак обнаружен коронавирус, сообщалось 13 октября. Однако ведущая связала появление публикации с дефицитом новостей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

10

Source

Lenta.ru

Tags

Коронавирус Ксения Собчак
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Доступная помощь для латвийских бизнесменов