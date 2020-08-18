instagram.com/xenia_sobchak
Foto: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак спустилась в московское метро впервые за пять лет.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ведущая пришла к станции метро "Курская" вместе с дизайнером Артемием Лебедевым. Таким образом Собчак решила проверить навигацию подземки, дизайн которой разрабатывала его студия. Также вместе с ними была охрана ведущей, сопровождавшая их во время перемещения по станциям и внутри вагонов.

"Я была в метро лет пять назад. Я ничего не знаю про новые вывески", — заметила Собчак. После того как она прошла турникеты, ведущая заметила указатель, обозначавший переход на станции: "Курская пять, Курская три. *** знает, что это значит". По словам Лебедева, жители столицы пользуются только цветовыми обозначениями линий, а числовые "сделаны для китайцев".

Вместе они сели в поезд, на котором доехали от "Курской" до "Киевской", а после — до "Тургеневской". По словам Лебедева, первоначально планировалось сделать поездку в час пик, 18 часов, но редактор Собчак перенес встречу на 19:45, из-за чего в метро было меньше людей. В ролике уточняется, что видео снималось до ввода ограничений из-за коронавируса.

Ранее Собчак рассказала, что понимает причины негативного к ней отношения у многих людей. По ее мнению, критиков бесит ее активность и амбициозность, а также то, что она появляется во множестве проектов в разных сферах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

2

Source

Lenta.ru

Tags

Ксения Собчак
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак