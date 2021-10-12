Собчак вызвали на допрос по делу о ДТП, водителя отправили под домашний арест

Ксения Собчак дала показания в московском управлении МВД по поводу автомобильной аварии в Сочи, в которой погиб человек. Телеведущая была пассажиром одной из двух столкнувшихся машин. Ее водитель уже находится под домашним арестом. Собчак также вручили повестку для явки к сочинским следователям.

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Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной в субботу, 9 октября. По данным информагентств, в ДТП погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Собчак стал фигурантом уголовного дела. Его отправили под домашний арест. Саму телеведущую во вторник допросили в качестве свидетеля по делу.

"Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов . Я понимаю , для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи", — написала Собчак в своем телеграм-канале после допроса.

Также телеведущей вручили повестку для явки к следователям в Сочи, сообщили РИА "Новости" в пресс-центре МВД.

"В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку [Собчак] с водителем автомобиля Mercedes", — сообщили в ведомстве.

Что известно о ДТП

Авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис. Автомобиль Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, сообщил ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник. Агентство сообщило, что во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте.

Водитель "Мерседеса" подтвердил, что выехал на полосу встречного движения, сообщили в прокуратуре Краснодарского края Интерфаксу.

Водителя отправили под домашний арест. Он обвиняется по ч.3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

"В отношении обвиняемого установлены следующие ограничения: не покидать место проживания, не общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно", — говорится в сообщении пресс-службы краевого суда Краснодарского края.

Сначала российские информагентства сообщили, что вторая пострадавшая скончалась в больнице, однако позже источники РИА "Новости" уточнили, что ее прооперировали, она в тяжелом состоянии, "но прогнозы положительные". Третий пострадавший также в тяжелом состоянии.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", — написала Собчак в своем "Телеграме". Ранее в социальных сетях стали распространяться слухи, что водитель пошел на опасный маневр, поскольку телеведущая его торопила.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру по Краснодарскому краю, водитель Собчак признал вину в ДТП. "Он признал, что он выехал на полосу встречного движения. По факту в настоящий момент причинно-следственную связь он называет — он выехал на полосу встречного движения, в связи с чем и произошло [ДТП]", — сказал собеседник агентства.

Собчак утверждает, что после столкновения она потеряла сознание, однако впоследствии от госпитализации в Сочи отказалась, чтобы вернуться домой.

Директор Ксении Собчак Кирилл Суханов в беседе с агентством ТАСС сказал, что ведущая готова помогать пострадавшим. "Мы сегодня получили контакты потерпевших, — сказал собеседник агентства. — Выйдем на связь с мужем погибшей, он сегодня прилетает в Москву. Родные второй пострадавшей приедут завтра. Всем будет оказана помощь", — сказал он.