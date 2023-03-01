Экс-премьер Латвии и страстный яхтсмен Марис Гайлис расстается со своей "Ингридой" - деревянной моторной яхтой 1935 года выпуска.

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Элегантная девятиместная из красного дерева длиной 8,2 м, созданная в 1935 году известным лодочным мастером Гидеоном Форслундом, была привезена в Латвию двадцать лет назад: ее приобрел экр-премьер Марис Гайлис, чтобы катать гостей от Рижского центра до ресторана Гипсовой фабрики.

За эти годы политик капитально отреставрировал яхту и вложил в нее несколько тысяч евро, чтобы она оставалась в безупречном состоянии, пишет издание Kas Jauns.

Почему же она выставлена на продажу? “На яхте надо регулярно кататься, иначе она приходит в негодность - так же, как необжитое жилье”, - рассуждает Гайлис. - “Ингрида” за последние годы выходила мало. Три года ей пользовался внук, а теперь уже не хочет. Содержать такую красавицу и не кататься - это лишние расходы. Ежегодно спускать на воду и поднимать, лакировать корпус… Пусть лучше на ней ходит тот, кому действительно в радость!”.

Foto: F64

Интересно, что 15 лет назад Гайлис уже пытался продать “Ингриду” - за 50 тысяч евро. В то время он задумывал интересный проект, под который требовались деньги, поэтому с тяжелым сердцем решил расстаться со своей уникальной лодкой. Однако в последний момент передумал.

Теперь “Ингрида” выставлена на продажу всего за 12 тысяч евро. По словам политика, сразу после подачи объявления поступило несколько предложений купить яхту.