Солист "Иванушек" рассказал о тайном романе с Жанной Фриске

Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске.

49-летний исполнитель заявил, что его отношения с Фриске завязались, когда она выступала в составе группы "Блестящие". Тогда пара решила не афишировать свою связь, но, как утверждает Андреев, дело шло к свадьбе. "Были молодые. Да, между нами была страсть", — отметил он.

Артист заявил, что Фриске хотела семью. Из-за напряженного гастрольного графика знаменитостей их отношения со временем сошли на нет.

В настоящее время участник "Иванушек International" состоит в браке с Лолитой Андреевой. Пара поженилась в 2000 году — тогда же у них родился сын Кирилл.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.