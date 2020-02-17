Фронтмен Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, и назвал его русским матерным словом.

Описывая название, "Российская газета" использовала формулировку из одного из романов Виктора Пелевина: "Обстоятельственно-определительное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву "х", написанного слитно с предлогом "на". У Линдеманна название пишется раздельно и латиницей.

Клип на первый опубликованный трек Till the End ("До конца") был снят в стиле жесткого порно и выложен на популярный порносайт. При этом Линдеманн сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.

5 февраля в сети появился музыкальный клип на песню Линдеманна Platz Eins, в котором тот поучаствовал в кровавой оргии. Тогда музыкант сыграл пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых оргиях в отеле.

В ноябре 2019 года Линдеманн выпустил клип Frau&Mann, в котором поучаствовала украинская певица Светлана Лобода.