Солист Rammstein сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом
Foto: DELFI

У Тилля Линдемана не Covid-19, а воспаление легких, пишет Bild. Его тест на коронавирус - отрицательный, сообщила группа Rammstein.

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Тест на коронавирус фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) показал отрицательный результат. Об этом сообщается на странице группы в Facebook вечером в пятницу, 27 марта.

Накануне музыкант был госпитализирован согласно рекомендации врача и провел ночь в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц, говорится в сообщении. Уже вечером 27 марта Линдемана перевели из этого отделения в связи с улучшением его состояния.

О том, что у музыканта появились осложнения после коронавирусной инфекции, 27 марта написало издание Bild. Через некоторое время оно опровергло эту информацию, указав, что у Тилля Линдемана воспаление легких.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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