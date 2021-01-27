Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж подал на развод с женой
Foto: AP/Scanpix/LETA

Канадский актер Эллиот Пейдж, совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, подал на развод с супругой танцовщицей Эммой Портнер. Об этом сообщает TMZ.

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Артист подал заявление о разводе в суд на Манхэттене, Нью-Йорк.

Портнер и Пейдж поженились в январе 2018 года, танцовщице тогда было 24 года, а 31-летняя Пейдж на тот момент определяла себя как женщина и звала себя Эллен. Их брак просуществовал три года. Причины разрыва не уточняются.

Эмма Портнер — танцовщица и хореограф, работавшая с Джастином Бибером над его гастролями в 2016 году. В 2019-м она обвинила певца в унижении женщин.

В декабре 2020-го Пейдж совершил каминг-аут и попросил обращаться к нему в мужском роде, взяв имя Эллиот. Позже в том же месяце актер впервые показал себя поклонникам. В фильмографии Пейдж такие картины, как "Джуно", "Начало", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Американское преступление", а также сериал "Академия Амбрелла".

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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